bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Las mujeres que mueven a Medellín fueron las protagonistas del Desfile de Autos Clásicos y Antiguos

07 de agosto de 2026

2026-08-07 18:0:33

En su 29ª edición, el desfile puso a las mujeres al volante como protagonistas de un homenaje a quienes lideran, deciden y movilizan cambios desde lugares tan diversos como la cultura, la ciencia, la empresa y el hogar.

La celebración llenó las calles de Medellín de alegría, color, memoria y motores, en una jornada en la que los autos clásicos volvieron a encontrarse con miles de ciudadanos.

Pero esta vez, la mirada estuvo puesta en ellas: mujeres que conducen, que lideran y que todos los días ayudan a mover la ciudad....