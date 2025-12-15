x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Multimedia
bookmark

Trágico accidente cobra la vida de 17 personas

14 de diciembre de 2025
Santiago Olivares Tobón

Comunicador social de la Universidad Católica Luis Amigó. Trabajé como periodista en Qhubo y El Mundo. Apasionado por los deportes, las estadísticas, los temas judiciales y de movilidad. Un curioso por buscar los detalles de la noticia.

El bus que regresaba de una excursión desde la Costa Caribe se precipitó a un abismo en una vía del Nordeste antioqueño. Ya hay una primera hipótesis del accidente....

Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

Todos los videos

Ver más