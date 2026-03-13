x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close
Multimedia
bookmark

Así va la guerra de los vices para ganar la presidencia

13 de marzo de 2026
El Colombiano

En Mesa Central analizamos la guerra de vicepresidencias 2026: la alianza Paloma Valencia-Juan Daniel Oviedo y las fórmulas de Fajardo, Abelardo e Iván Cepeda. Destapamos el escándalo UNGRD: congresistas presos y la duda: ¿se usó la plata de la corrupción para comprar votos? Además, los casos de Ecopetrol y la crisis en salud....

El Colombiano
El Colombiano

Todos los videos

Ver más