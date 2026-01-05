hace 6 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Así se perdió la democracia y la libertad en Venezuela: la historia de Sandra Fernández

2026-01-05 10:24:39

Juan Sebastián Carvajal Beltrán Editor del área audiovisual

Juan Pablo Estrada Ramírez Comunicador social y periodista de la UPB.

Sandra Fernández comparte su conmovedor testimonio sobre la pérdida de libertades fundamentales en Venezuela, explicando cómo la erosión de los sistemas legislativos y electorales la obligó a emigrar hacia Medellín. Su relato destaca que vivir sin democracia implica un miedo constante a expresarse y la pérdida total del control sobre la vida personal y familiar, resaltando la urgencia de valorar y proteger la libertad política para que nadie más sea obligado a partir de su hogar....