Vallenato y Popular unidos por Yeison Jiménez: los grandes artistas que honraron su memoria

2026-01-11 16:14:22

Tragedia y luto en la música colombiana tras el fallecimiento de Yeison Jiménez en un siniestro aéreo ocurrido el 10 de enero de 2026. Durante la Feria de Manizales, Silvestre Dangond honró su memoria afirmando que “ahora es cuando vas a vivir”, celebrando la unión del vallenato y el género popular. Por su parte, Carlos Vives despidió a su “amigo del alma” con el corazón “arrugado”, mientras que colegas como Giovanni Ayala y El Charrito Negro destacaron el legado de un soñador que dejó huella imborrable en el país....