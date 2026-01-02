bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Ni escribiendo sobre marmol: las promesas incumplidas de Petro

02 de enero de 2026

2026-01-02 16:37:41

Juan Pablo Estrada Ramírez Enamorado de capturar y conocer nuevas historias con una cámara. Apasionado por el deporte. Comunicador social y periodista de la UPB. Seguir Periodista

En ocho meses, el presidente Petro deberá dar un paso al costado y entregarle, tanto al país como a su sucesor, resultados concretos sobre su gestión. Sin embargo, al revisar el camino, se encuentran promesas rotas y silencios cómplices....