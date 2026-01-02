x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete
Multimedia
bookmark

Ni escribiendo sobre marmol: las promesas incumplidas de Petro

02 de enero de 2026
Juan Pablo Estrada Ramírez

Enamorado de capturar y conocer nuevas historias con una cámara. Apasionado por el deporte. Comunicador social y periodista de la UPB.

Santiago Palomino Ochoa

En ocho meses, el presidente Petro deberá dar un paso al costado y entregarle, tanto al país como a su sucesor, resultados concretos sobre su gestión. Sin embargo, al revisar el camino, se encuentran promesas rotas y silencios cómplices....

Juan Pablo Estrada Ramírez
Juan Pablo Estrada Ramírez
Santiago Palomino Ochoa
Santiago Palomino Ochoa

Todos los videos

Ver más