Trump dice que Venezuela “entregará” hasta 50 millones de barriles de petróleo a EE. UU.

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín
sabado
no

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

