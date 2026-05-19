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Reír antes de votar: Daniel Samper trae a Medellín Circombia en elecciones

hace 1 hora
Luz María Sierra

Este stand-up comedy lleno de sátira política se presentará este sábado 23 de mayo, con dos funciones, en el Teatro CES....

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

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