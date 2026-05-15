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hace 2 horas
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¿Cuántos votos le sumarían grupos criminales a Iván Cepeda?

hace 2 horas
Juan Diego Ortiz Jiménez

Hago parte del área Metro, equipo que cubre Medellín y Antioquia. Interesado en las transformaciones urbanas y la infraestructura. Siempre en búsqueda de una historia. Abogado y periodista, magíster en escrituras creativas.

Luz María Sierra
Daniel Rivera Marín

Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

En esta edición de Mesa Central analizamos las alertas sobre el riesgo electoral en varias zonas del país, el apoyo del grupo armado de “Calarcá” en medio de la campaña presidencial y las respuestas de Iván Cepeda frente a los señalamientos. También hablamos del uso de videos con inteligencia artificial en la contienda, la pelea entre campañas, el papel de Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, y el nuevo choque del gobierno Petro con las cortes por la reforma pensional y los recursos de Colpensiones....

Juan Diego Ortiz Jiménez
Juan Diego Ortiz Jiménez

Metro

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

Daniel Rivera Marín
Daniel Rivera Marín

Editor General

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