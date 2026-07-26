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Por los caminos de Oriente pasaron la Colonización, la Independencia y el desarrollo de Antioquia

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Desde los antiguos caminos de arriería hasta la Autopista Medellín-Bogotá y el aeropuerto José María Córdova, esta región ha sido clave en la historia política, económica e industrial del departamento....

Jeann Carlos Rodríguez

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