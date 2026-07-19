hace 3 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin “El Toyo es el símbolo de resistencia de los antioqueños”: Rendón sobre la reunión con Abelardo este 20 de julio

hace 3 horas

2026-07-19 9:0:15

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reveló detalles de cómo se concretó la visita del presidente electo, Abelardo de la Espriella, a la celebración del 20 de julio en Medellín y al túnel de El Toyo. También explicó los cinco requerimientos que le presentará en la reunión de empalme regional que sostendrán el martes 21 de julio....