hace 2 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin El origen del rap montañero: Entrevista a profundidad con Rulaz Plazco

hace 2 horas

2026-07-07 11:40:18

Sara Kapkin Periodista. Magíster en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha escrito en diferentes medios de comunicación colombianos como VICE, Pacifista, El Espectador y El Colombiano.

En este nuevo episodio de El Podcast de la revista Generación de El Colombiano, nos sumergimos en la historia viva del rap nacional junto a Rulaz Plazco, un pilar fundamental del movimiento. Desde sus inicios bailando breakdance en el barrio Manrique y sus ingeniosas producciones artesanales con casetes, hasta su llegada a Discos Fuentes y su legendaria colaboración en el himno “5-27” con La Etnnia....