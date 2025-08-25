bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin “No es momento de un cambio de técnico en Nacional”: Bendito Fajardo

25 de agosto de 2025

2025-08-25 18:46:1

En este episodio de Línea de Gol analizamos el presente de Atlético Nacional con Luis Alfonso “El Bendito” Fajardo tras su duelo con el América, también conversamos con Emilio Aristizábal sobre su momento goleador en la Liga con Fortaleza, y tenemos las voces de Alejandro Restrepo y Francisco Fydriszewski hablando del buen momento del DIM....