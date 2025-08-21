hace 5 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Conexión Summit 2025: así fue su segunda versión en Medellín

hace 5 horas

2025-08-21 16:44:11

Andrés Villamizar Comunicador Social y Periodista. Reportero en las regiones. Escribo sobre microeconomía y macroeconomía. Disfruto el café, la cerveza artesanal y el rock.

Conexión Summit se celebró entre el 19 y 20 de agosto de este año. Contó con más de 5.200 visitantes, espacios de aprendizaje, la primer Cumbre del Jaguar, y hasta pódcast en vivo. Aquí los detalles....