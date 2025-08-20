x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9

Multimedia
bookmark

“Los futbolistas están viviendo la vida loca que les está proponiendo la sociedad actual”: Alexis García

20 de agosto de 2025
El Colombiano

En este episodio de Línea de Gol dialogamos con el ídolo, referente y excapitán de Atlético Nacional, Alexis García, sobre la eliminación del equipo verde en la Copa Libertadores y la responsabilidad de Edwin Cardona, además de otros temas referentes al fútbol colombiano....

El Colombiano
El Colombiano

