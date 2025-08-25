bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin “Muy preocupante que subieran a la tarima a los miembros de las bandas”: Iris Marín Ortiz

25 de agosto de 2025

2025-08-25 17:35:1

En entrevista con la directora Luz María Sierra, la defensora del pueblo se refirió a la polémica causada por el denominado “tarimazo” en el que el presidente Gustavo Petro compartió un evento público en La Alpujarra junto a los líderes de las bandas de Medellín....