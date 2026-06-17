hace 2 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin La nostalgia de los barrios que “desaparecen” por el Metro de la 80

hace 2 horas

2026-06-17 15:13:48

Medellín ganará una nueva línea de Metro. Pero por su construcción algunos barrios ya comenzaron a despedirse de una parte de su historia. El Metro de la 80 promete transformar la movilidad de Medellín. Pero detrás de las estaciones, los trenes y las cifras de avance, existe otra historia: la de los barrios que se están transformando para hacer posible esta obra. Porque las ciudades avanzan construyendo futuro. Pero nunca deberían olvidar los barrios que hicieron posible ese camino....