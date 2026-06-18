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Multimedia
hace 3 horas
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La lección del texano

hace 3 horas
Luz María Sierra

Un hombre de Texas llega a Colombia con su esposa y con las mejores intenciones de brindarles amor y un hogar a tres niños colombianos. Pero se asomó al balcón y, de repente, se encontró con una turba en su contra. Una mujer rompió el silencio con un grito: “¡Está abusando del niño!”. Otros vecinos se sumaron. Unos más decidieron sacar su teléfono y grabar. Y el presidente de la República, en su estado natural, es decir, conectado a su cuenta de X, simplemente vio el video que rodaba y, sin resultado forense alguno, llamó al hombre “pedófilo” ante sus 8 millones de seguidores....

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

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