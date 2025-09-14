x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

hace 5 horas
Intervinieron 75 puntos críticos ocupados por habitantes de calle en Medellín

hace 5 horas
El Colombiano

La Alcaldía de Medellín informó avances del proceso de recuperación de varios puntos críticos de la ciudad, donde autoridades han identificado cambuches, basuras y asentamientos de habitantes de calle. A través de la Secretaría de Inclusión Social y Familia, en articulación con las secretarías de Seguridad y Convivencia, Salud y Emvarias, la alcaldía ha intervenido 75 lugares en diferentes comunas y corregimientos....

