x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Multimedia
bookmark

Quintabani rompe el silencio contra Nacional: “Me borraron de los archivos” y se refiere a Edwin Cardona

09 de diciembre de 2025
John Eric Gómez

Comunicador Social-Periodista bilingüe (inglés y español). He trabajado en Radio Bolivariana, RCN y Telemundo. Hago parte de EL COLOMBIANO. Recibí premios Ovations de la NBC. Lideré el sitio web hispano de NBCOlympics.com para los Olímpicos de Beijing 2008, edité y establecí el contenido de video original para la programación en web de la Selección Mexicana en Medios Digitales de Telemundo. Responsable de la gestión editorial de la portada de yahootelemundo.com. Enviado especial al Mundial de Rusia 2018, la Copa América en Chile 2015, los partidos de clasificación al Mundial de la Selección Colombia, la Asamblea General de la ONU en 2009, y el rescate de los 33 mineros en Chile.

Juan Pablo Estrada Ramírez

Enamorado de capturar y conocer nuevas historias con una cámara. Apasionado por el deporte. Comunicador social y periodista de la UPB.

Brandon Martínez González

Periodista de la Universidad de Antioquia con énfasis en periodismo narrativo. En El Colombiano cubro deportes. He sido enviado especial a partidos de la Selección Colombia en Barranquilla. También a eventos de ciclismo como el Clásico RCN, Tour Colombia, Giro de Rigo, partidos de tenis, carreras de atletismo, natación, gimnasia, tiro con arco. He cubierto 7 finales del fútbol colombiano (6 in situ) y el Mundial de Qatar. Sigo la actualidad del DIM, Nacional y deportes del ciclo olímpico. Hago perfiles de deportistas. Presentador de El Debutante y realizador para redes sociales. Tuve un paso por el equipo digital: escribí breaking news.Trabajé en el programa Ángulo Deportivo de la emisora cultural de la UdeA. Escribí para La Oreja Roja y La Cola de Rata sobre migración, política internacional, economía y deportes. Fui voluntario de la Revista Arcadia en 2018. Produje y edité un podcast en serie llamado Duplas. Lector, salsómano y amante de sufrir en bici.

En Línea de Gol, el pódcast deportivo de El Colombiano, recibimos a uno de los técnicos más recordados y respetados por la afición verdolaga: Óscar Héctor Quintabani, el primer entrenador bicampeón con Atlético Nacional en un mismo año, aquel inolvidable 2007. Con la serenidad de quien ha vivido el fútbol por dentro y la honestidad que siempre lo ha caracterizado, el profe conversó con nosotros sobre el presente de los equipos antioqueños, el ADN verdolaga, la dificultad de sostener procesos y esas decisiones que marcan para siempre la vida de un plantel....

John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

Juan Pablo Estrada Ramírez
Juan Pablo Estrada Ramírez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

Todos los videos

Ver más