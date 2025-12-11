bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Advertencia de Trump a Petro: ¿por qué Colombia es el “siguiente objetivo” tras la ofensiva antidrogas?

11 de diciembre de 2025

2025-12-11 15:18:4

El presidente Donald Trump lanzó una advertencia a Gustavo Petro, señalando que Colombia será el “siguiente objetivo” de la estrategia de EE. UU. si no controla la producción de cocaína que, según afirma, llega directamente a territorio estadounidense....