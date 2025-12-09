bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Día de las Velitas: la peligrosa “guerra de bengalas” que puso en riesgo a la población

09 de diciembre de 2025

2025-12-09 15:9:14

Durante la celebración del Día de las Velitas en el corregimiento Santa Isabel, Remedios (Nordeste antioqueño), se desató una peligrosa “guerra de voladores y bengalas” entre jóvenes, emulando confrontaciones armadas. Esta imprudente actividad no solo puso en riesgo la vida de los participantes y el sistema de salud, sino que también afectó a una mujer ajena al hecho, lesionada por el impacto de una bengala dentro de su hogar. ...