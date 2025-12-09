x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Multimedia
bookmark

Día de las Velitas: la peligrosa “guerra de bengalas” que puso en riesgo a la población

09 de diciembre de 2025

Durante la celebración del Día de las Velitas en el corregimiento Santa Isabel, Remedios (Nordeste antioqueño), se desató una peligrosa “guerra de voladores y bengalas” entre jóvenes, emulando confrontaciones armadas. Esta imprudente actividad no solo puso en riesgo la vida de los participantes y el sistema de salud, sino que también afectó a una mujer ajena al hecho, lesionada por el impacto de una bengala dentro de su hogar. ...

Todos los videos

Ver más