hace 24 minutos bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Todo lo que debe saber sobre el cáncer: Avances médicos, tratamientos y prevención

hace 24 minutos

2026-06-28 18:9:1

Claudia Arango Holguín Periodista de la Universidad de Antioquia, especialista en periodismo digital en la UPB con 32 años de experiencia. Locutora y programadora de RCN Radio, reportera en Hora 13 Noticias y periodista en EL COLOMBIANO desde su página web hasta la sección de Tendencias de la que actualmente soy editora. Seguir Periodista

En este video, exploramos a fondo la realidad actual del cáncer de la mano del doctor Mauricio Lema, destacado hemato-oncólogo clínico con más de 30 años de experiencia en la materia. A diferencia de hace décadas, cuando el diagnóstico se percibía casi como una sentencia de muerte, hoy asistimos a una revolución en los tratamientos que ha cambiado radicalmente el pronóstico para millones de personas...