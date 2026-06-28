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Todo lo que debe saber sobre el cáncer: Avances médicos, tratamientos y prevención

hace 24 minutos
Claudia Arango Holguín

Periodista de la Universidad de Antioquia, especialista en periodismo digital en la UPB con 32 años de experiencia. Locutora y programadora de RCN Radio, reportera en Hora 13 Noticias y periodista en EL COLOMBIANO desde su página web hasta la sección de Tendencias de la que actualmente soy editora.

Luz María Sierra

En este video, exploramos a fondo la realidad actual del cáncer de la mano del doctor Mauricio Lema, destacado hemato-oncólogo clínico con más de 30 años de experiencia en la materia. A diferencia de hace décadas, cuando el diagnóstico se percibía casi como una sentencia de muerte, hoy asistimos a una revolución en los tratamientos que ha cambiado radicalmente el pronóstico para millones de personas...

Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

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