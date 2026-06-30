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hace 25 minutos
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Antioquia quiere asumir 10 vías nacionales tras el fin de la concesión de Devimed

hace 25 minutos
Juan Diego Ortiz Jiménez

Hago parte del área Metro, equipo que cubre Medellín y Antioquia. Interesado en las transformaciones urbanas y la infraestructura. Siempre en búsqueda de una historia. Abogado y periodista, magíster en escrituras creativas.

Antes de dejar la Secretaría de Infraestructura, Luis Horacio Gallón revela los planes del departamento para quedarse con varias carreteras nacionales, acelerar la pavimentación de 1.400 kilómetros de vías y destrabar proyectos estratégicos como el Túnel del Toyo y la conexión La Ceja-La Pintada....

Juan Diego Ortiz Jiménez
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