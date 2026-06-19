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hace 2 horas
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La ‘vida loca’ de Verónica Alcocer

hace 2 horas
Juan Diego Ortiz Jiménez

Hago parte del área Metro, equipo que cubre Medellín y Antioquia. Interesado en las transformaciones urbanas y la infraestructura. Siempre en búsqueda de una historia. Abogado y periodista, magíster en escrituras creativas.

Luz María Sierra
Daniel Rivera Marín

Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

Nicolás Rivera Guevara

Periodista y politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá. Máster en audio digital y pódcast del Centro de Estudios Superiores Barreira en España. He desempeñado distintos roles en Colmundo Radio, El Tiempo y Noticias RCN. En EL COLOMBIANO cubrí al presidente Gustavo Petro y actualmente soy el editor de Actualidad que abarca temas políticos, judiciales, de salud e internacionales. Cocinero aficionado, melómano y cinéfilo.

En esta nueva emisión de Mesa Central desde el periódico El Colombiano, analizamos la recta final hacia la segunda vuelta presidencial entre Iván Cepeda y Abelardo de La Espriella, marcada por la polarización y las estrategias de miedo. Comentamos las explosivas revelaciones del embajador Guillermo Reyes sobre la primera dama Verónica Alcocer en Suecia. Finalmente, se destaca el histórico llamado unificado de las instituciones colombianas a la calma y la paz electoral, recordando que el país cuenta con un sistema de votación robusto y blindado para garantizar una jornada democrática transparente....

Juan Diego Ortiz Jiménez
Juan Diego Ortiz Jiménez

Metro

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

Daniel Rivera Marín
Daniel Rivera Marín

Editor General

Nicolás Rivera Guevara
Nicolás Rivera Guevara

Editor de Actualidad

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