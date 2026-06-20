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Colin Farrell habla de su experiencia con Sasha Calle y el nuevo elenco en la serie Sugar

hace 1 hora
Claudia Arango Holguín

Periodista de la Universidad de Antioquia, especialista en periodismo digital en la UPB con 32 años de experiencia. Locutora y programadora de RCN Radio, reportera en Hora 13 Noticias y periodista en EL COLOMBIANO desde su página web hasta la sección de Tendencias de la que actualmente soy editora.

La segunda temporada de esta serie comienza este 19 de junio y Farrell vuelve como el detective aficionado al cine noir de Hollywood....

Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

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