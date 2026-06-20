hace 2 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin ¡De locos! Miles de hinchas noruegos reman en las gradas del Mundial y se vuelven virales

hace 2 horas

2026-06-20 12:39:18

Alejandro Bermúdez Montoya Soy un amante de la tecnología, me apasiona el video, diseñar y comunicar a través de ellos. Seguir Periodista

La hinchada de Noruega se está robando todas las miradas de la Copa del Mundo 2026 gracias al espectacular “Viking Row” o remo vikingo. Esta celebración consiste en una coreografía masiva y perfectamente sincronizada donde miles de aficionados se sientan en las gradas para simular que reman en un barco de guerra al ritmo de tambores. El impacto cultural de este ritual de la marea roja ha sido tan grande que trascendió las canchas de Estados Unidos y llegó hasta el mismísimo Parlamento de Noruega, donde los legisladores rompieron el protocolo para remar desde sus asientos en apoyo al equipo....