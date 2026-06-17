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Multimedia
hace 35 minutos
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Los 8 guardianes que protegen el voto en la segunda vuelta de Colombia

hace 35 minutos
Alejandro Bermúdez Montoya

Soy un amante de la tecnología, me apasiona el video, diseñar y comunicar a través de ellos.

De cara a la segunda vuelta presidencial del domingo 21 de junio de 2026 en Colombia, el sistema electoral se sostiene sobre ocho guardianes que blindan cada voto: desde el sufragio físico en urna hasta los observadores internacionales. En este video te explicamos cómo funciona cada capa de protección, con especial atención a Comitium en Línea, la nueva herramienta del CNE que repotenció a los testigos electorales con validación de credenciales por código QR, registro de incidencias en tiempo real y envío inmediato del formulario E-14....

Alejandro Bermúdez Montoya
Alejandro Bermúdez Montoya

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