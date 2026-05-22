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hace 2 horas
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Guía completa para llenar tu álbum Panini: Precios, cambios y tips

hace 2 horas
Alejandro Bermúdez Montoya

Soy un amante de la tecnología, me apasiona el video, diseñar y comunicar a través de ellos.

Andrés Villamizar

Comunicador Social y Periodista. Reportero en las regiones. Escribo sobre microeconomía y macroeconomía. Disfruto el café, la cerveza artesanal y el rock.

Jeann Carlos Rodríguez Caro

Descubre los lugares más emblemáticos de Medellín y Envigado para completar tu colección del álbum Panini, recorriendo desde el tradicional Pasaje de la Bastilla hasta el Pasaje del Éxito en Envigado. Conoce los precios actualizados de los álbumes, el valor de mercado de las codiciadas fichas extra de estrellas como Messi, Lucho Díaz o Yamal, y la dinámica del intercambio dos por uno....

Alejandro Bermúdez Montoya
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Andrés Villamizar
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