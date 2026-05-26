hace 39 minutos bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin ¿Está listo para el amor?, ¿cómo elegir pareja?: doctora del Q’hubo responde

hace 39 minutos

2026-05-26 18:44:6

Ángel Castaño Guzmán Periodista, Magíster en Estudios Literarios.

Sara Kapkin Periodista. Magíster en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha escrito en diferentes medios de comunicación colombianos como VICE, Pacifista, El Espectador y El Colombiano.

Desde hace 23 años, la psicóloga Eliana Mejía responde preguntas sobre sexualidad que le envían los lectores del Q’hubo, uno de los periódicos de la Casa Editorial EL COLOMBIANO. En este tiempo, ella ha contestado más de dos mil preguntas....