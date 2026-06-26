hace 2 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin ¿Estados Unidos apretó a Petro?

hace 2 horas

2026-06-26 17:7:0

Juan Diego Ortiz Jiménez Hago parte del área Metro, equipo que cubre Medellín y Antioquia. Interesado en las transformaciones urbanas y la infraestructura. Siempre en búsqueda de una historia. Abogado y periodista, magíster en escrituras creativas. Seguir Periodista

Daniel Rivera Marín Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

Nicolás Rivera Guevara Periodista y politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá. Máster en audio digital y pódcast del Centro de Estudios Superiores Barreira en España. He desempeñado distintos roles en Colmundo Radio, El Tiempo y Noticias RCN. En EL COLOMBIANO cubrí al presidente Gustavo Petro y actualmente soy el editor de Actualidad que abarca temas políticos, judiciales, de salud e internacionales. Cocinero aficionado, melómano y cinéfilo.

En este episodio de Mesa Central analizamos el desenlace de las elecciones presidenciales y la victoria de Abelardo de la Espriella. Las impactantes revelaciones periodísticas de Ricardo Calderón sobre presuntos pactos secretos entre el gobierno y grupos al margen de la ley bajo la estrategia de la paz total. Asimismo, se desglosa el extenso y polémico pronunciamiento en redes del presidente Gustavo Petro tras los resultados electorales, criticando su gestión discursiva frente a la realidad del país, y se anticipan los primeros nombres que se manejan para el nuevo gabinete ministerial....