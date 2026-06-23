Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close
Multimedia
hace 3 horas
bookmark

La historia de la Diabla, la narco del clan del golfo, se convirtió en una novela

hace 3 horas
Daniel Rivera Marín

Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

En esta entrevista se explora la historia detrás de “La Diabla del Clan”, una novela basada en hechos reales que retrata la violencia en Colombia a través de la vida de una mujer marcada por el conflicto. El autor explica su proceso de investigación, la relación entre periodismo y ficción, y cómo el narcotráfico y las estructuras criminales influyen en las historias del país....

Daniel Rivera Marín
Daniel Rivera Marín

Editor General

Todos los videos

Ver más