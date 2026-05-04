hace 2 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin ¿Qué opina Andrés Orozco, ídolo del DIM, sobre el momento crítico del equipo?

hace 2 horas

2026-05-04 17:49:48

El exfutbolista y hoy técnico, Andrés Orozco, habla de su carrera y toca la actualidad de Medellín y Nacional, equipos en los que jugó y de los que fue capitán....