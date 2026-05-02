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hace 56 minutos
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“Conmigo la ‘paz total’ se acaba el 7 de agosto”: Fajardo

hace 56 minutos
Luz María Sierra

Relató que le pidieron retirarse y apoyar a Paloma Valencia para evitar que ganara Iván Cepeda, advirtiéndole que, si este llegaba a la Presidencia, sería su culpa....

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

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