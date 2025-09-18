bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Cae red de explotación infantil que generaba 180 millones de pesos al mes

18 de septiembre de 2025

2025-09-18 12:36:12

La Policía, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad de Medellín desmantelaron una red criminal que explotaba a bebés y niños, principalmente de la comunidad indígena Emberá Katío, para pedir limosna en zonas turísticas como El Poblado. Esta red generaba más de $180 millones mensuales ($6 millones diarios) revendiéndolos productos de primera necesidad, camuflando la explotación como una supuesta necesidad....