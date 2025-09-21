hace 9 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin “El gran fiasco ha sido del Estado al no preparar la implementación.”: Humberto de la Calle

En Charlas de domingo, Luz María Sierra conversa con Humberto de la Calle en la Fiesta del Libro de Medellín sobre su más reciente obra Muertes y muertecitas y, de manera inevitable, sobre el proceso de paz con las FARC. El exjefe negociador reflexiona sobre la política colombiana actual, marcada —según él— por la polarización y el fanatismo, y advierte sobre los riesgos de la dispersión del centro político. También defiende los acuerdos de La Habana, reconociendo fallas en su implementación más que en su contenido, y subraya el valor histórico de que excomandantes de las FARC se sometan a la justicia. De la Calle afirma sentirse en paz con lo pactado y confía en que el acuerdo siga siendo una hoja de ruta válida para la reconciliación en Colombia....