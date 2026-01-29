x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

hace 2 horas
Denuncian cobros de $100.000 por transitar por vías cerradas por las lluvias torrenciales

hace 2 horas
Juan Pablo Estrada Ramírez

Enamorado de capturar y conocer nuevas historias con una cámara. Apasionado por el deporte. Comunicador social y periodista de la UPB.

Según denuncias ciudadanas en el sector de la Loma de los Balsos, tras el colapso de una vía principal, en la urbanización Altos de Santa Catalina están cobrando $100.000 por usar la vía para salir a Las Palmas. Esta situación afecta a cientos de familias que quedaron incomunicadas debido a los estragos de las lluvias....

Juan Pablo Estrada Ramírez
Juan Pablo Estrada Ramírez

