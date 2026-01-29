hace 2 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Denuncian cobros de $100.000 por transitar por vías cerradas por las lluvias torrenciales

2026-01-29 12:28:23

Juan Pablo Estrada Ramírez

Según denuncias ciudadanas en el sector de la Loma de los Balsos, tras el colapso de una vía principal, en la urbanización Altos de Santa Catalina están cobrando $100.000 por usar la vía para salir a Las Palmas. Esta situación afecta a cientos de familias que quedaron incomunicadas debido a los estragos de las lluvias....