hace 7 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Así fue la masiva marcha de apoyo al expresidente Álvaro Uribe en Medellín

hace 7 horas

2025-08-07 13:47:5

Con banderas, pancartas y pitos, las personas se manifestaron por el centro de la capital antioqueña. Hasta el momento, hay un balance de que transcurrió en calma. En otras ciudades del país también acudieron a la cita....