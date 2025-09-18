x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Multimedia
bookmark

Gazir habla de por qué decidió vivir en Medellín y de la polémica final de Red Bull 2024 con Chuty

18 de septiembre de 2025
Johan García Blandón

Aprendiz de deportes. Apasionado por el periodismo deportivo, amante del café colombiano.

El campeón español de freestyle llegó a Medellín decidido a reventar la FMS Colombia. Con humildad y determinación, confiesa el sueño que lo mantiene en pie....

Johan García Blandón
Johan García Blandón

Todos los videos

Ver más