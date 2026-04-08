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Artemis II: la Tierra vista desde la Luna

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Más de 57 años después del célebre clic hecho por la misión Apolo 8 del “amanecer de la Tierra” (Earthrise), los astronautas de Artemis II inmortalizaron un “atardecer” de nuestro planeta, en una foto publicada este martes por la NASA....

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