Entre los artistas que exponen se encuentra: Erre Mora, Luis Loaiza, Javier Berrio y Juan Vasco. Foto: Esneyder Gutiérrez
Pinturas de gran formato y coloridas hacen parte de la muestra. Foto: Esneyder Gutiérrez
Los Maniquíes intervenidos son parte de la novedad de la exposición abierta al público. Foto: Esneyder Gutiérrez
La muestra está enmarcada en el Congreso de Gestión de la investigación social sostenible (Inniva Giss) que tiene lugar en la institución educativa hasta el 21 de agosto. Foto: Esneyder Gutiérrez
El lugar cuenta con entrada gratuita al publico. Foto: Esneyder Gutiérrez
Algunas de las obras se trabajan en el mismo lugar para crear conexión entre público y artistas. Foto: Esneyder Gutiérrez
Trazos y líneas crean mundos maravillosos de la mano de los artistas antioqueños. Foto: Esneyder Gutiérrez
Retoques que invitan a crear nuevos mundos a través del arte. Foto: Esneyder Gutiérrez
hace 8 horas
Exposición Arte en movimiento vivo que inspira
La Institución Universitaria de Envigado y 925 Art inauguraron la exposición que incluye maniquíes, pintura y performance