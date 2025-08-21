x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Multimedia
  • Entre los artistas que exponen se encuentra: Erre Mora, Luis Loaiza, Javier Berrio y Juan Vasco. Foto: Esneyder Gutiérrez
  • Pinturas de gran formato y coloridas hacen parte de la muestra. Foto: Esneyder Gutiérrez
  • Los Maniquíes intervenidos son parte de la novedad de la exposición abierta al público. Foto: Esneyder Gutiérrez
  • La muestra está enmarcada en el Congreso de Gestión de la investigación social sostenible (Inniva Giss) que tiene lugar en la institución educativa hasta el 21 de agosto. Foto: Esneyder Gutiérrez
  • El lugar cuenta con entrada gratuita al publico. Foto: Esneyder Gutiérrez
  • Algunas de las obras se trabajan en el mismo lugar para crear conexión entre público y artistas. Foto: Esneyder Gutiérrez
  • Trazos y líneas crean mundos maravillosos de la mano de los artistas antioqueños. Foto: Esneyder Gutiérrez
  • Retoques que invitan a crear nuevos mundos a través del arte. Foto: Esneyder Gutiérrez
hace 8 horas
bookmark

Exposición Arte en movimiento vivo que inspira

hace 8 horas

La Institución Universitaria de Envigado y 925 Art inauguraron la exposición que incluye maniquíes, pintura y performance

