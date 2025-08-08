Nacional goleó 3-0 a Alianza y piensa en São Paulo

Javier Gandolfi sorprendió de entrada con un once inicial que incluyó varias novedades, entre ellas los refuerzos que llegaron para este semestre. César Haydar, Juan Bauzá, Marlos Moreno y Facundo Batista fueron titulares, y sería precisamente el delantero uruguayo quien abriría el marcador y, de paso, se estrenaría como goleador con la camiseta verde. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero