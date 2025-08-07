Medellín vibra con Desfile de Autos Clásicos y Antiguos

-
La Feria de las Flores 2025 ha vuelto a inundar de nostalgia y esplendor las calles de Medellín con el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, uno de sus eventos más emblemáticos. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Bajo el lema “Eterna primavera sobre ruedas”, más de 390 vehículos desfilaron ante miles de espectadores que se reunieron para rendir homenaje a los carros familiares que marcaron historia en generaciones pasadas. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
El recorrido, que inició en la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) y finalizó en la Universidad EAFIT, abarcó 17 kilómetros de emoción, colores, estilos y sonidos que evocan distintas épocas del transporte automotor. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Durante el trayecto, el público pudo apreciar vehículos cuidadosamente restaurados, algunos con más de 80 años de antigüedad, y piezas únicas como el Papamóvil utilizado en 2017 y el que es considerado el carro más antiguo del país. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Este evento no solo celebra la mecánica y el diseño, sino que también es una oportunidad para reconectar con la historia familiar, recordar los viajes en grupo, las anécdotas del pasado y el legado cultural que representan estos vehículos. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
La ruta, cuidadosamente trazada, incluyó paradas estratégicas y exhibiciones únicas que permitieron al público apreciar de cerca la belleza y la ingeniería de estos vehículos. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Muchos de los vehículos en desfile son aquellos en los que miles de personas aprendieron a manejar, vivieron sus primeros viajes por carretera o crearon recuerdos inolvidables con sus seres queridos. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
El Desfile de Autos Clásicos y Antiguos no es solo una exhibición de vehículos; es una celebración de la memoria, el ingenio humano y la pasión por la historia. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Con cada motor que ruge y cada carrocería pulida que avanza, la fiesta y la historia se entrelazan en las calles de Medellín, haciendo de este evento una cita obligada en la Feria de las Flores. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Con una gran asistencia y ambiente festivo, el desfile reafirma su lugar como uno de los pilares culturales de la Feria de las Flores, destacando la pasión de los antioqueños por la tradición, la familia y la memoria sobre ruedas. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
