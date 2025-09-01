Guayacanes florecidos pintan de rosa a Medellín

Las flores, de un rosado intenso, cubren por completo las ramas de los árboles, creando un efecto visual que parece salido de una pintura. El espectáculo no solo se vive en las copas de los árboles, sino también en el suelo, donde una alfombra de pétalos caídos transforma el concreto en un lienzo natural. Foto: Camilo Suárez Echeverry