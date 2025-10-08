Antioquia vibra con el regreso de la Bienal Internacional de Arte

-
En el Parque de Artes y Oficios (PAO) en Bello se exhibe la obra del artista Jorge Julián Aristizábal, donde 20 toneladas de arcilla se transformaron en 20.500 esferas de barro. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
En el marco de la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín (BIAM), Jorge Julián Aristizábal exhibe las 20.500 esferas de barro que fueron modeladas manualmente y terminadas en engobe, técnica empleada por culturas prehispánicas. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Artista Ibrahim Mahama (Ghana) en el Parque de Artes y Oficios (PAO) en Bello. Este gran encuentro, que se extenderá hasta el 25 de noviembre, busca consolidar a Medellín y a Antioquia como epicentros del arte contemporáneo mundia. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Medellín vuelve a brillar con la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín (BIAM 2025), un evento que marca un hito en la historia cultural del país tras 44 años de ausencia. Exposición del artista Ibrahim Mahama (Ghana). Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Exposición del artista Alejandro Tobón en el Parque de Artes y Oficios (PAO) en Bello. Desde el pasado 2 de octubre y hasta el 25 de noviembre, la ciudad y el departamento se convierten en un gran escenario artístico que reúne lo mejor del arte contemporáneo nacional e internacional. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Con el lema de acercar el arte a todos los públicos, la BIAM ofrece una experiencia gratuita, abierta y participativa, en la que confluyen pintura, escultura, performance, instalaciones, arte urbano y nuevas tecnologías. Exposición de la artista Maria Elvira Escallon en el Edificio Coltabaco. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
La programación se extiende no solo en Medellín, sino también en 15 municipios de las nueve subregiones de Antioquia, llevando las expresiones artísticas a parques, plazas, centros culturales y espacios comunitarios. Obra de la artista Leyla Cardenas en el Edificio Coltabaco. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
La Bienal, que tuvo su última edición en 1981, renace con una visión renovada y un enfoque global que busca consolidar a la región como un referente del arte contemporáneo en América Latina. Exposición del artista José Ignacio Vélez en el Edificio Coltabaco. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Esta nueva versión destaca la integración entre artistas locales, nacionales e internacionales, generando un diálogo entre territorios, tradiciones y lenguajes visuales diversos. Exposición del artista John Mario Ortiz. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Además de las exposiciones, la BIAM 2025 incluirá talleres, charlas, residencias artísticas y actividades educativas que promueven la formación y el intercambio cultural. Exposición del Artista Gabriel Silva en el Edificio Coltabaco. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
El artista botánico japonés Azuma Makoto creó una instalación floral monumental con más de 2,500 bromelias en la iglesia de El Retiro, Antioquia, para la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín (BIAM). Foto: Camilo Suárez
hace 15 horas
Antioquia vibra con el regreso de la Bienal Internacional de Arte
Después de más de cuatro décadas de ausencia, la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín (BIAM 2025) regresa para llenar de creatividad, color y reflexión los espacios públicos y culturales de la región