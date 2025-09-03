Colombia suma una joya botánica: descubren en la Sierra Nevada nueva especie de orquídea

En los bosques nublados de la Sierra Nevada de Santa Marta, investigadores de la Universidad Nacional de Colombia, con apoyo de la Fundación ProAves, confirmaron el hallazgo de una nueva especie de orquídea para la ciencia: la Rasmussen Star Orchid (Epidendrum rasmussenii), un descubrimiento, publicado en la revista científica Phytotaxa, que subraya el valor de este ecosistema único y la urgencia de fortalecer su conservación.

Lea también: Descubren nueva especie de orquídea en Colombia y su nombre le rinde homenaje a Jorge Velosa

La especie, nombrada en honor a Nathan Jens Rasmussen, se distingue por sus flores de intenso rojo carmín y verde amarillento. Su distribución es extremadamente restringida, lo que llevó a clasificarla en la categoría de En Peligro (EN), una etiqueta que resalta la necesidad de proteger con urgencia los bosques donde habita.

El hallazgo tuvo lugar en la Reserva ProAves El Dorado, una zona de conservación creada por la Fundación ProAves con el apoyo de Conservation Allies y un enclave de conservación reconocido como refugio de especies amenazadas, pues desde su creación, el lugar se ha consolidado como centro de endemismo y ejemplo de gestión en la defensa de la biodiversidad. “Estamos encantados de apoyar descubrimientos tan importantes como este”, afirmó el Dr. Paul Salaman, presidente de Conservation Allies. “La Rasmussen Star Orchid resalta la extraordinaria biodiversidad de Colombia y la necesidad urgente de continuar con la investigación y los esfuerzos de conservación para proteger los bosques en peligro del país”.