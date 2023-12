Por: SINC

Los simios reconocen las fotos de compañeros de grupo que no han visto en más de 25 años y responden con entusiasmo a las fotos de sus amigos, según una investigación publicada este 18 de diciembre en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

El trabajo, que demuestra la memoria social más duradera jamás documentada fuera de los humanos, subraya cómo la cultura humana evolucionó a partir de los ancestros comunes que compartimos con los simios, nuestros parientes más cercanos.

“Los chimpancés y los bonobos reconocen a los individuos a pesar de que no los han visto durante varias décadas”, asegura el autor principal del trabajo Christopher Krupenye, profesor asistente de la Universidad Johns Hopkins que estudia la cognición animal. “Y luego está este patrón pequeño, pero significativo, de mayor atención hacia las personas con las que tenían relaciones más positivas. Sugiere que se trata de algo más que familiaridad, que están haciendo un seguimiento de los aspectos de la calidad de estas relaciones sociales”.

Por su parte, Laura Lewis, autora principal del estudio y antropóloga biológica y psicóloga comparativa de la Universidad de California en Berkeley (EE UU), añade: “Tendemos a pensar que los grandes simios son bastante diferentes a nosotros, pero realmente hemos visto que estos animales poseen mecanismos cognitivos similares a los nuestros, incluida la memoria. Creo que eso es lo que es tan emocionante de este estudio”.

El equipo se inspiró para investigar la cuestión de cuánto tiempo recuerdan los simios a sus compañeros debido a sus propias experiencias trabajando con ellos debido a la percepción de que los animales los reconocían cuando los visitaban, incluso si habían estado fuera durante mucho tiempo.

“Tienes la impresión de que están respondiendo como si te reconocieran y que eres realmente diferente del visitante promedio del zoológico”, apunta Krupenye. “Están emocionados de volver a verte. Así que nuestro objetivo era preguntar, empíricamente, si ese es el caso: ¿realmente tienen una memoria sólida y duradera para los interlocutores sociales familiares?”.

Recuerdos robustos

El equipo trabajó con chimpancés y bonobos en el zoológico de Edimburgo en Escocia, el zoológico de Planckendael en Bélgica y el santuario de Kumamoto en Japón. Los investigadores recolectaron fotografías de simios que habían abandonado dichos zoológicos o habían muerto, individuos que los participantes no habían visto durante al menos nueve meses y, en algunos casos, hasta 26 años. Los investigadores también recopilaron información sobre las relaciones que cada participante tenía con sus antiguos compañeros de grupo, si había habido interacciones positivas o negativas entre ellos, etc.