Rescatan a un jaguar herido de 110 kilos en la Universidad Nacional Sede Amazonia

Un jaguar (Panthera onca) adulto apareció en la mañana del pasado martes en la Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia, en Leticia, y se desplegó una operación conjunta para proteger tanto al animal como a la comunidad universitaria. El felino, considerado una de las especies más emblemáticas de la selva amazónica, fue rescatado con éxito y trasladado a un centro especializado donde recibe atención veterinaria. La intervención fue liderada por la Policía Nacional en el Amazonas, Corpoamazonia, la Fundación Ikozoa, el Cuerpo Oficial de Bomberos, el Ejército de Brasil, biólogos de la Universidad Nacional y otras entidades presentes de la región que coordinaron el operativo que permitió rescatar al animal sin incidentes. Entérese: ¡Hermosa vista! Presencia de puma concolor en el Parque Nacional Pisba revela riqueza de fauna en páramos de Boyacá

Después de una cuidadosa maniobra, las autoridades lograron sedar al animal y ponerlo a salvo para su traslado al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de Corpoamazonia. Ahí permanecerá bajo observación mientras se determina su estado de salud y se define el momento adecuado para su regreso a la vida silvestre. Daniel Alonso Pardo, médico veterinario de fauna silvestre y director de la Fundación Ikozoa, explicó que el ejemplar corresponde a “un macho adulto de jaguar, de más o menos 110 kilogramos de peso”. Según indicó, al momento del rescate el animal “se encontraba un poco letárgico y cansado”, una condición que, de acuerdo con la evaluación preliminar, estaría relacionada con una infección cutánea. Lea más: Aprueban la Ley Bartolo: este municipio de Antioquia se convierte en la Capital Mundial de la Mula de Silla

Las autoridades ambientales informaron que durante los próximos días el felino será sometido a exámenes y monitoreo permanente. “Dependiendo de la evolución de su estado, será nuevamente puesto en libertad en los próximos días”, explicó Pardo. La aparición del animal en una zona urbana despertó preocupación entre habitantes y estudiantes, pero también abrió interrogantes sobre las amenazas que enfrentan las especies silvestres en la Amazonia. La senadora animalista Andrea Padilla aseguró por medio de su cuenta de X que el ejemplar llegó “quizás huyendo de una amenaza de caza”, una hipótesis que aún deberá ser evaluada por las autoridades competentes.

Padilla celebró el trabajo coordinado de las entidades que participaron en el operativo y destacó que una vez concluya el proceso de recuperación, la intención de las autoridades es reubicar al animal en un área protegida, alejada del casco urbano y con las condiciones necesarias para garantizar su bienestar.