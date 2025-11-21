Emisiones de CO₂ en 2025 alcanzarán un récord histórico

Las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) procedentes de combustibles fósiles alcanzarán en 2025 un nuevo récord de 38 100 millones de toneladas, un incremento del 1,1 % respecto al año anterior, según el informe Global Carbon Budget 2025, publicado hoy por el consorcio internacional Global Carbon Project.
A pesar de algunos avances en reforestación —particularmente en China y el sudeste asiático—, los científicos advierten que la degradación de bosques tropicales y la intensificación de incendios están convirtiendo algunas regiones en fuentes netas de carbono.
“El cambio climático es resultado de la acumulación de emisiones de los últimos 200 años, no solo de las de este año”, recordó Canadell. “Por eso, incluso si logramos estabilizar las emisiones pronto, el desafío seguirá siendo monumental”.