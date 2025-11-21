En la COP30 la justicia climática se escribe en femenino: recicladoras y litigantes elevan la agenda de género

En el último día previsto de la COP30 en Belém, mientras las negociaciones se estiran hasta la tarde y las delegaciones buscan resolver diferencias que persisten desde el inicio de la semana, un mensaje emerge con más claridad que cualquier comunicado oficial: el cambio climático golpea con mayor fuerza a las mujeres. La afirmación atraviesa pasillos, salas de negociación y actos paralelos y resuena en distintos sectores de la sociedad civil que llegaron a Brasil para exigir que la justicia climática no se discuta sin hablar de igualdad de género.
En el centro de esa conversación está el Plan de Acción de Género de Belém, un proyecto que reconoce explícitamente que la crisis climática profundiza desigualdades existentes y que las mujeres —como cuidadoras, como trabajadoras informales, como defensoras ambientales— enfrentan riesgos sociales, económicos y físicos desproporcionados. El plan propone medidas de financiación, formación y liderazgo, y plantea incorporaciones específicas en estrategias de transición justa, adaptación, mitigación y mecanismos de pérdidas y daños. La frase que más se escucha en la cumbre la resume una funcionaria de Onu Mujeres: “La justicia climática solo existe cuando también existe la igualdad de género”.